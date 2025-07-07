На Западе заявили о начале хаоса на Украине

В публикации речь идет о том, что военная драма, которая разворачивается на Украине, — это лишь одна сторона истории. Не меньшее беспокойство вызывает внутриполитический раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить страну изнутри гораздо сильнее, чем любые действия Российской Федерации, поделились своей точкой зрения авторы публикации.