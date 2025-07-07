На Западе заявили о начале хаоса на Украине

На Украине ужесточается политическая борьба. Пока президент Соединенных Штатов Дональд Трамп лишает бывшую советскую республику оружия, в стране творится хаос, пишет The Economist.
В публикации речь идет о том, что военная драма, которая разворачивается на Украине, — это лишь одна сторона истории. Не меньшее беспокойство вызывает внутриполитический раскол, чистки и междоусобицы, которые могут разрушить страну изнутри гораздо сильнее, чем любые действия Российской Федерации, поделились своей точкой зрения авторы публикации.
Зампремьера Украины Алексея Чернышова обвинили в коррупции, появилась информация о возможных кадровых перестановках и назначении нового премьер-министра — 39-летней Юлии Свириденко, была предпринята неудачная попытка отстранить от должности главу ГУР.
Ранее руководителя Офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака обвинили в движении страны к авторитаризму. Многие говорят о причастности Ермака к коррупционному скандалу вокруг Чернышова, а также к данным о возможной замене премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.