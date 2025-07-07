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Владимир Путин освободил от должности главу Минтранса Романа Старовойта

Кто будет назначен на должность главы Минтранса пока неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Министерства транспорта РФ Романа Старовойта. О таком решении российского лидера представители Кремля сообщили в понедельник, 7 июля. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кто будет назначен на эту должность пока неизвестно.

Как KP.RU писал ранее, 3 июня 2025 года Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН России Александра Хабарова.

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