Владимир Путин освободил от должности главу Минтранса Романа Старовойта

Президент России Владимир Путин освободил от должности главу Министерства транспорта РФ Романа Старовойта. О таком решении российского лидера представители Кремля сообщили в понедельник, 7 июля. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Кто будет назначен на эту должность пока неизвестно.
Как KP.RU писал ранее, 3 июня 2025 года Владимир Путин освободил от должности заместителя директора ФСИН России Александра Хабарова.
Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография министра транспорта РФ, успешного управленца и экс-губернатора
Один из видных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Устроенная Старовойтом дорожная реформа в Курске и многолетний опыт руководства Росавтодором могут помочь политику в работе со «второй российской бедой»: собрали главное из его биографии.Читать дальше