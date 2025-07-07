Путин освободил от должности российского министра

Президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя Минтранса Романа Старовойта.
Указ, подписаный президентом и опубликованный в интернете, действует со дня подписания.
Старовойт с 2019 по 2024 год был губернатором Курской области, Министерством транспорта Российской Федерации он руководил с 14 мая 2024 года.
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