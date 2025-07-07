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Путин освободил от должности российского министра

Президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя Минтранса Романа Старовойта.

Президент России Владимир Путин освободил от должности руководителя Минтранса Романа Старовойта.

Указ, подписаный президентом и опубликованный в интернете, действует со дня подписания.

Старовойт с 2019 по 2024 год был губернатором Курской области, Министерством транспорта Российской Федерации он руководил с 14 мая 2024 года.

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