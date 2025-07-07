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Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта, сообщается на портале правовой информации. Согласно документу, чиновник, руководивший ведомством с мая 2024 года, завершил свою работу на этом посту.

Источник: Life.ru

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. С 2018 по 2024 год был губернатором Курской области, начав с должности врио. До этого занимал посты в Росавтодоре и Минтрансе РФ, курируя дорожное строительство и транспорт. В мае 2024 года Старовойт был назначен министром транспорта РФ.

Кстати, в Курской области в последние годы всплыли несколько коррупционных скандалов, связанных с инфраструктурой и управлением. В частности, там разгорелся скандал вокруг строительства оборонительных сооружений («зубы дракона») на границе с Украиной. Он напрямую связан с арестом генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого задержали по подозрению в нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на укрепление приграничной зоны. Ущерб — около 173 млн рублей. Позже арестовали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по делу о хищении в особо крупном размере. В деле фигурируют два эпизода: вывод более 200 млн рублей через Корпорацию развития Курской области и хищение ещё 1 млрд, связанное со строительством фортификаций на границе с Украиной. В случае обвинительного вердикта бывшим должностным лицам грозит до 10 лет тюрьмы.

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