Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Кстати, в Курской области в последние годы всплыли несколько коррупционных скандалов, связанных с инфраструктурой и управлением. В частности, там разгорелся скандал вокруг строительства оборонительных сооружений («зубы дракона») на границе с Украиной. Он напрямую связан с арестом генерального директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, которого задержали по подозрению в нецелевом расходовании бюджетных средств, выделенных на укрепление приграничной зоны. Ущерб — около 173 млн рублей. Позже арестовали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова по делу о хищении в особо крупном размере. В деле фигурируют два эпизода: вывод более 200 млн рублей через Корпорацию развития Курской области и хищение ещё 1 млрд, связанное со строительством фортификаций на границе с Украиной. В случае обвинительного вердикта бывшим должностным лицам грозит до 10 лет тюрьмы.