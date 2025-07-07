The Economist: приостановка военной помощи США привела к хаосу на Украине

Кроме того, вице-премьер Алексей Чернышов оказался под подозрением в коррупционных действиях. По данным источников издания, руководитель администрации Офиса Зеленского Андрей Ермак имеет практически полный контроль над информацией, поступающей главе киевского режима. Он продолжает избавляться от неугодных ему политиков, заменяя их своими сторонниками.