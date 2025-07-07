Политическая обстановка на Украине стала более напряженной после заявлений американского лидера Дональда Трампа о возможном прекращении финансирования украинской армии. Об этом сообщают корреспонденты британского журнала The Economist.
В статье утверждается, что вооруженный конфликт на Украине — лишь один из аспектов более масштабной проблемы. Наибольшую обеспокоенность вызывают внутренние политические разногласия, междоусобицы и чистки, которые способны быстро дестабилизировать страну.
Анализируя происходящие события, авторы публикации обращают внимание на слухи о грядущих кадровых перестановках, в том числе о назначении нового главы правительства. Также упоминается сорвавшаяся попытка увольнения начальника украинской разведки Кирилла Буданова*.
Кроме того, вице-премьер Алексей Чернышов оказался под подозрением в коррупционных действиях. По данным источников издания, руководитель администрации Офиса Зеленского Андрей Ермак имеет практически полный контроль над информацией, поступающей главе киевского режима. Он продолжает избавляться от неугодных ему политиков, заменяя их своими сторонниками.
Ранее журналисты The Economist сообщили, что армия России близка к установлению контроля над Сумами.
*Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.