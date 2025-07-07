Раскрыт «секретный список» вооружений, которые Украина потребовала от Германии

По информации издания, в этот список входят средства ПВО, защищенные транспортные средства и средства РЭБ: 4 пусковые установки SLM IRIS-T, 2000 ракет IRIS-T, 200 000 40-мм патронов, 1000 машин, защищенных от мин, 200 гусеничных машин, 30 противоминных катков, 20−30 машин разминирования WiSENT, 200 внедорожников, 1000 систем РЭБ, а также 200 радаров.