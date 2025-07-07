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Раскрыт «секретный список» вооружений, которые Украина потребовала от Германии

Немецкий Bild опубликовал список вооружений, которые Киев хочет получить от Берлина.

Немецкий Bild опубликовал список вооружений, которые Киев хочет получить от Берлина.

«Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев», — поделились подробностями авторы публикации. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро, отмечается в статье.

По информации издания, в этот список входят средства ПВО, защищенные транспортные средства и средства РЭБ: 4 пусковые установки SLM IRIS-T, 2000 ракет IRIS-T, 200 000 40-мм патронов, 1000 машин, защищенных от мин, 200 гусеничных машин, 30 противоминных катков, 20−30 машин разминирования WiSENT, 200 внедорожников, 1000 систем РЭБ, а также 200 радаров.

В материале речь идет о том, что с момента создания коалиционного правительства власти Германии перестали публиковать данные о новых поставках оружия вооруженным силам Украины.