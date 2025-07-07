KP: Спецпредставитель Трампа Келлог отправится в Рим на встречу с Зеленским

Ранее Москва неоднократно заявляла, что категорически против вступления Украины в НАТО, считая это шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Кит Келлог признал, что эти опасения со стороны России можно считать обоснованными. Он отметил, что страны-члены НАТО даже не ведут обсуждений на эту тему.