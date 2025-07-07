Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

KP: Спецпредставитель Трампа Келлог отправится в Рим на встречу с Зеленским

Трамп отправит спецпредставителя на конференцию по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп направит своего спецпредставителя по Украине Кита Келлога на Конференцию по восстановлению Украины 2025, которая пройдет 10−11 июля в Риме. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

Келлог планирует встретиться с Владимиром Зеленским и принять участие в мероприятии, посвященном восстановлению Украины во время и после конфликта с Россией. Конференцию организует премьер-министр Италии Джорджия Мелони, уточняет издание.

Ожидается, что в конференции также примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры, пишет украинская газета.

Ранее Москва неоднократно заявляла, что категорически против вступления Украины в НАТО, считая это шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Кит Келлог признал, что эти опасения со стороны России можно считать обоснованными. Он отметил, что страны-члены НАТО даже не ведут обсуждений на эту тему.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше