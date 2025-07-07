KP: Спецпредставитель Трампа Келлог отправится в Рим на встречу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп направит своего спецпредставителя по Украине Кита Келлога на Конференцию по восстановлению Украины 2025, которая пройдет 10−11 июля в Риме. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.
Келлог планирует встретиться с Владимиром Зеленским и принять участие в мероприятии, посвященном восстановлению Украины во время и после конфликта с Россией. Конференцию организует премьер-министр Италии Джорджия Мелони, уточняет издание.
Ожидается, что в конференции также примут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры, пишет украинская газета.
Ранее Москва неоднократно заявляла, что категорически против вступления Украины в НАТО, считая это шагом к дальнейшей эскалации конфликта. Кит Келлог признал, что эти опасения со стороны России можно считать обоснованными. Он отметил, что страны-члены НАТО даже не ведут обсуждений на эту тему.