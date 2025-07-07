«Их подход к политическому урегулированию сейчас абсолютно нереалистичен и не учитывает интересы России. Все сценарии, разрабатываемые европейскими аналитиками, имеют ультимативный характер, что фактически означает настрой на дальнейшую эскалацию конфликта. Запад не заинтересован в прекращении огня», — сказал Буякевич.
Он уточнил, что Москва ранее неоднократно заявляла о причинах, по которым не считает возможным прекращение огня на односторонней и безоговорочной основе. Кроме того, Россия, по словам Буякевича, не намерена предоставлять Украине возможность для восстановления боеспособности и передислокации сил, к чему стремятся западные страны.
По мнению зампостпреда, Западная Европа и Великобритания, выступая в качестве «главного внешнеполитического куратора», не проявляют никакого желания или намерения искать мирное политическое решение. Буякевич обвинил их в воинственной риторике, направленной на милитаризацию европейского континента и продолжение поставок оружия Украине.
А ранее на Западе назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине. Так ряд иностранных экспертов убеждены, что снятие части западных санкций с России может способствовать более быстрому разрешению украинского кризиса.