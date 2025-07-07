«Их подход нереалистичен»: Зампостпреда при ОБСЕ высказался об ультиматумах Запада по Украине

Он уточнил, что Москва ранее неоднократно заявляла о причинах, по которым не считает возможным прекращение огня на односторонней и безоговорочной основе. Кроме того, Россия, по словам Буякевича, не намерена предоставлять Украине возможность для восстановления боеспособности и передислокации сил, к чему стремятся западные страны.