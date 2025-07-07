Военэксперт рассказал о лазерах, которые стоят на защите России

Из инновационных лазеров, как заметил собеседник телеканала, есть «Пересвет» и «Задира», уничтожающий цели тепловым лучом. Эксперт указал, что «Пересвет», в свою очередь, фактически создает поле, в котором выжигается оптроника, то есть бортовая оптика наведения беспилотников, в результате чего они утрачивают возможность наводиться, поскольку оптические датчики выходят из строя вне зависимости от того, какое количество БПЛА в этот момент находится по целевому направлению, то есть целью может быть один, 10 или 100 дронов, у них так или иначе отказывает бортовая электроника, связанная с оптикой.