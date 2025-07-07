Военэксперт рассказал о лазерах, которые стоят на защите России

До конца августа текущего года пройдут испытания первого прототипа лазерного антидронового «лучемета» в рамках проекта «Посох». Отмечается, что новое оружие будет уничтожать имитаторы украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Лютый» с дистанции в 1,5 километра. Военный эксперт Александр Артамонов в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал подробнее о лазерах, которые стоят на защите России.
Говоря о новом «лучемете», создаваемом в рамках проекта «Посох», собеседник телеканала отметил, что этот комплекс является секретным, поэтому особых подробностей ожидать не приходится, пока они не будут рассекречены непосредственно Министерством обороны РФ.
По словам эксперта, в настоящий момент из тех комплексов, которые могут бороться с дронами по полевому признаку, то есть созданием поля, есть исключительно лазер «Пересвет», который, в частности, стоит на боевом дежурстве вокруг Москвы, столичных стратегических объектов, оборонных заводов и так далее. Артамонов уточнил, что этот лазер был на дежурстве, и он является самоходным.
Из инновационных лазеров, как заметил собеседник телеканала, есть «Пересвет» и «Задира», уничтожающий цели тепловым лучом. Эксперт указал, что «Пересвет», в свою очередь, фактически создает поле, в котором выжигается оптроника, то есть бортовая оптика наведения беспилотников, в результате чего они утрачивают возможность наводиться, поскольку оптические датчики выходят из строя вне зависимости от того, какое количество БПЛА в этот момент находится по целевому направлению, то есть целью может быть один, 10 или 100 дронов, у них так или иначе отказывает бортовая электроника, связанная с оптикой.
Так, новая система, если она действительно лазерная, станет доработкой того, что Россия тестирует с 2022 года, заключил Артамонов.
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