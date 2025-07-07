Лидер воюющей страны отправился в Белый дом с козырями для переговоров о прекращении огня

И когда на прошлой неделе он пытался добиться прекращения огня между Израилем и Ираном, у него, похоже, случился небольшой срыв, когда он пожаловался на лужайке перед Белым домом: «Иран нарушил соглашение о прекращении огня, но Израиль тоже нарушил его… Я недоволен Израилем», — сказал он. «По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они ни черта не понимают, что творят».