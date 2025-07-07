Лидер воюющей страны отправился в Белый дом с козырями для переговоров о прекращении огня

В понедельник Дональд Трамп примет Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне, округ Колумбия, поскольку президент США вновь стремится стать посредником в заключении мирного соглашения в Газе, а премьер-министр Израиля совершает круг почета в Овальном кабинете после совместной военной кампании против Ирана и серии успешных ударов по Тегерану и его «прокси» на Ближнем Востоке.
У Нетаньяху и Трампа сложные личные отношения — и Трамп открыто выразил свое недовольство в его адрес в прошлом месяце во время переговоров о перемирии с Ираном, — но эти двое, похоже, идут рука об руку с тех пор, как США начали бомбардировки ядерной программы Ирана, что является ключевой целью израильских военных планировщиков, отмечает в своем аналитическом материала The Guardian.
По мнению наблюдателей, Нетаньяху прибывает в Вашингтон с сильной политической позицией, что потенциально дает ему дипломатическое прикрытие, необходимое для прекращения войны в Газе, не опасаясь восстания своих сторонников правого толка, которое может привести к краху его правительства.
ХАМАС на этой неделе «положительно» отреагировал на предложение о прекращении огня с Израилем на 60 дней. Но хамасовские участники переговоров добивались от Израиля гарантий окончательного прекращения войны и управления распределением помощи в Газе через ООН, а не через поддерживаемый США и Израилем гуманитарный фонд Газы, деятельность которого была омрачена почти ежедневными инцидентами, когда израильские солдаты открывали огонь по гражданским лицам, собравшимся в Газе. вблизи мест его распространения гибнут сотни людей.
Израиль заявил, что предложенные изменения в предложении о прекращении огня неприемлемы, но Нетаньяху заявил, что, тем не менее, направит переговорщиков в Катар для непрямых переговоров с ХАМАСОМ. Перед посадкой отлетом в США в воскресенье Нетаньяху заявил, что у Израиля есть возможность «расширить круг мира далеко за пределы того, что мы могли себе представить».
Нетаньяху также сказал, что израильские переговорщики, направляющиеся на переговоры о прекращении огня в Катар, получили четкие инструкции по достижению соглашения о прекращении огня на условиях, которые принял Израиль, сообщает Reuters, и добавил, что Трамп может помочь в достижении этих целей.
«Мы уже преобразили Ближний Восток до неузнаваемости, и теперь у нас есть шанс обеспечить великое будущее народу Израиля и всего Ближнего Востока», — сказал он.
Это будут первые переговоры за шесть недель, и Трамп заявил журналистам, что он очень оптимистичен в отношении возможности прекращения огня. «Сделка по Газе может быть заключена на следующей неделе», — сказал Трамп журналистам на борту Air Force One в пятницу.
Перед началом встреч главный стратегический советник Нетаньяху Рон Дермер встретился в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио и послом США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом для консультаций. Как сообщили The Guardian в ходе этих встреч, обе стороны обсудили послевоенные условия, которые позволили бы Израилю изгнать ХАМАС из сектора Газа и возложить на международное сообщество ответственность за его восстановление.
«Мы не заинтересованы оставаться в Газе», — заявил посол Израиля в ООН Дэнни Деймон в ответ на вопрос The Guardian. «Я думаю, мы позаботимся о том, чтобы с точки зрения безопасности у нас была возможность действовать в Газе, очень похоже на то, что происходит сегодня в Иудее и Самарии» (о есть территориях, известных во всем мире как оккупированный Западный берег).
ХАМАС добивается от США гарантий того, что Израиль прекратит войну навсегда. Израильский посол в ООН, однако, заявил, что первоначальное 60-дневное прекращение огня «не является обязательством по прекращению войны», и что в течение этого периода будут проведены дальнейшие обсуждения по вопросу о постоянном прекращении огня. «Нам нужно будет подумать о механизме, который позволит Израилю объявить, что война окончена, позволит международным организациям и другим игрокам вмешаться, и мы убедимся, что ХАМАСА там нет», — сказал он.
Официальные лица США и Израиля заявили, что, по их мнению, военная кампания в Газе, в результате которой погибло более 57 000 палестинцев, в основном мирных жителей, позволила Нетаньяху эффективно диктовать условия ХАМАСУ и что у группировки очень мало рычагов влияния на переговорах.
Согласно последней версии соглашения, ХАМАС освободит 28 израильских заложников — 10 живых и 18 тел — в течение 60-дневного периода прекращения огня. ООН и Палестинскому обществу Красного Полумесяца будет предоставлена дополнительная лицензия на расширение операций по оказанию помощи в Газе. Израильская армия сначала выведет войска из районов на севере Газы, а через неделю — из районов на юге. В результате сделки в Газе останутся примерно 22 заложника, 10 из которых живы.
Нетаньяху хвастался, что его ожидаемые встречи в Вашингтоне с Трампом и другими высокопоставленными официальными лицами, включая Вэнса, министра обороны, Пита Хегсета и Рубио, были частично достигнуты благодаря готовности Израиля противостоять Ирану.
«Это стало результатом нашей великой победы», — сказал Нетаньяху, обращаясь к израильскому правительству. «Использование преимуществ успеха является не менее важной частью достижения успеха».
Ключевой вопрос заключается в том, признает The Guardian, надолго ли хватит терпения Трампа в отношении Нетаньяху. Временами он был разочарован медленными темпами переговоров о прекращении огня в Газе. «ЗАКЛЮЧИТЕ СДЕЛКУ В ГАЗЕ. ВЕРНИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ!!!», — написал он в социальных сетях неделю назад.
И когда на прошлой неделе он пытался добиться прекращения огня между Израилем и Ираном, у него, похоже, случился небольшой срыв, когда он пожаловался на лужайке перед Белым домом: «Иран нарушил соглашение о прекращении огня, но Израиль тоже нарушил его… Я недоволен Израилем», — сказал он. «По сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они ни черта не понимают, что творят».
Поскольку Нетаньяху приезжает в понедельник в Вашингтон в третий раз после инаугурации Трампа, он, похоже, точно знает, что делает. И хотя Трамп расхваливает себя как добросовестного сторонника сделок, решение о том, когда и как будет осуществляться прекращение огня в Газе, в конечном счете, находится не в его власти, заключает The Guardian.