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Рыженков: Беларусь рассматривает ИИ как часть технологического суверенитета

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Минск выступает против цифрового колониализма и рассматривает искусственный интеллект как неотъемлемую часть технологического суверенитета, заявил министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Источник: МИД Беларуси

Глава МИД выступил в Рио-де-Жанейро на сессии БРИКС, основной темой которой стало укрепление многостороннего сотрудничества, финансово-экономические отношения, искусственный интеллект.

По его словам, геополитическое положение Беларуси в Евразии открывает широкие перспективы для сотрудничества в сфере логистики.

Рассматриваем искусственный интеллект как неотъемлемую часть технологического суверенитета, выступаем против технологической монополизации и цифрового колониализма.

подчеркнул Рыженков

Он отметил, что Беларусь готова стать платформой для создания современных логистических хабов, с передовыми технологиями, в том числе блокчейном и Интернетом вещей, которые будут применяться для построения прозрачных и эффективных цепочек поставок.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также заявил, что Минск поддерживает усилия по созданию многоуровневой расчетной системы с инновационными системами, инновационными платежными инструментами.

В данной связи дипломат отметил, что Беларусь предлагает рассмотреть возможность интеграции платформ цифровых валют центральных банков по мере их правовой и технической готовности к интеграции.

Напомнив, что важнейшим элементом формирующейся финансовой архитектуры БРИКС выступает Новый банк развития, он обратил внимание на то, что весной этого года Минск направил официальное обращение вступить в состав членов данного банка.

Рыженков также подчеркнул, что Беларусь поддерживает предложения, касающиеся организации взаимодействия систем передачи финансовых и иных сообщений стран-участниц БРИКС.