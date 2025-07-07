Рыженков: Беларусь рассматривает ИИ как часть технологического суверенитета

По его словам, геополитическое положение Беларуси в Евразии открывает широкие перспективы для сотрудничества в сфере логистики.
Рассматриваем искусственный интеллект как неотъемлемую часть технологического суверенитета, выступаем против технологической монополизации и цифрового колониализма.
Он отметил, что Беларусь готова стать платформой для создания современных логистических хабов, с передовыми технологиями, в том числе блокчейном и Интернетом вещей, которые будут применяться для построения прозрачных и эффективных цепочек поставок.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства также заявил, что Минск поддерживает усилия по созданию многоуровневой расчетной системы с инновационными системами, инновационными платежными инструментами.
В данной связи дипломат отметил, что Беларусь предлагает рассмотреть возможность интеграции платформ цифровых валют центральных банков по мере их правовой и технической готовности к интеграции.
Напомнив, что важнейшим элементом формирующейся финансовой архитектуры БРИКС выступает Новый банк развития, он обратил внимание на то, что весной этого года Минск направил официальное обращение вступить в состав членов данного банка.
Рыженков также подчеркнул, что Беларусь поддерживает предложения, касающиеся организации взаимодействия систем передачи финансовых и иных сообщений стран-участниц БРИКС.