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Газета Bild раскрыла «секретный список» оружия, которое Киев просит у ФРГ

Украина рассчитывает получить системы ПВО, средства РЭБ и бронированные транспортные средства.

Источник: Аргументы и факты

Немецкая газета Bild обнародовала непубличный перечень оружия, которое Киев просит у Германии в качестве военной помощи.

Издание отмечает, что после прихода к власти Фридриха Мерца ФРГ и Украина не публикуют информацию о поставках нового вооружения для ВСУ.

По данным Bild, Берлин получил от киевского режима конкретный список вооружений на миллиарды евро. Речь идет о системах ПВО, бронированных транспортных средствах и средствах РЭБ.

Украина, согласно секретному списку, хочет получить от Германии 200 тысяч 40-мм зенитных боеприпасов для противодействия БПЛА, четыре новые огневые установки типа IRIS-T, 1500 управляемых ракет для комплекса средней дальности IRIS-T SLM, 500 управляемых ракет для комплекса малой дальности IRIS-T SLS. 200 гусеничных машин в различных модификациях, до 30 инженерных танков типа WiSENT и 30 бронированных машин для разминирования.

Ранее стало известно, что Германия профинансирует производство 500 беспилотников большой дальности для Киева.

Также Берлин планирует заключить сделку с США по вооружениям для Украины.

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