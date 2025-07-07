Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп сделал новое заявление о помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон очень помогает Киеву в конфликте с Российской Федерацией.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон очень помогает Киеву в конфликте с Российской Федерацией. Об этом он сказал в интервью представителям СМИ, видео которого опубликовал MSNBC.

«Я помогаю Украине. Я помогаю им очень много», — так хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, почему Соединенные Штаты не помогут Украине так же, как Израилю.

Американский лидер отметил, что этот конфликт никогда не должен был начаться. Трамп отметил, что если бы он победил на выборах президента 2020 года, «у вас не было бы войны с Россией сейчас».

Ранее сенатор от Республиканской партии Тим Скотт заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп постоянно контактирует с главой российского государства Владимиром Путиным, поскольку стремится к урегулированию вооруженного противостояния на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше