Трамп сделал новое заявление о помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон очень помогает Киеву в конфликте с Российской Федерацией. Об этом он сказал в интервью представителям СМИ, видео которого опубликовал MSNBC.
«Я помогаю Украине. Я помогаю им очень много», — так хозяин Белого дома ответил на вопрос о том, почему Соединенные Штаты не помогут Украине так же, как Израилю.
Американский лидер отметил, что этот конфликт никогда не должен был начаться. Трамп отметил, что если бы он победил на выборах президента 2020 года, «у вас не было бы войны с Россией сейчас».
Ранее сенатор от Республиканской партии Тим Скотт заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп постоянно контактирует с главой российского государства Владимиром Путиным, поскольку стремится к урегулированию вооруженного противостояния на Украине.