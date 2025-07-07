МВД Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество

Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов и старший советник министра внутренних дел Венгрии по вопросам Европейского Союза и международных дел Матьяш Хедьялай обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел.