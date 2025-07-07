Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество

ТАШКЕНТ, 7 июля — Sputnik. Министерства внутренних дел Узбекистана и Венгрии намерены расширить сотрудничество, сообщает ИА «Дунё».

Источник: ИА "Дунё"

Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов и старший советник министра внутренних дел Венгрии по вопросам Европейского Союза и международных дел Матьяш Хедьялай обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития двустороннего взаимодействия в сфере внутренних дел.

Речь шла о проработке дорожной карты сотрудничества между профильными ведомствами двух стран.

Отмечена обоюдная заинтересованность в укреплении практического сотрудничества и развитии партнерства в таких направлениях, как обеспечение общественной безопасности, правопорядка и повышение квалификации кадров.

говорится в сообщении