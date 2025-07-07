Полпред в УрФО Артем Жога похвалил регионы за участие в «Иннопроме»

По данным «ФедералПресс», в выставке участвуют делегации из 88 российских регионов и 50 стран. Продукция размещена на площади в 50 тыс. кв. м. Экспозиции представляют Китай, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, а также Саудовскую Аравию, которая в этом году стала страной-партнером.