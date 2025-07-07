Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полпред в УрФО Артем Жога похвалил регионы за участие в «Иннопроме»

Регионы Уральского федерального округа представили на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025» в Екатеринбурге широкий спектр разработок. Об этом сообщил полпред президента в УрФО Артем Жога в своем telegram-канале.

Источник: ЕАН

Он отметил значимость вклада уральской промышленности в развитие отечественных технологий.

«Сегодня предприятия сосредоточены на создании решений, которые обеспечат устойчивый экономический рост и помогут России занять лидирующие позиции в мировой технологической повестке. Многие из этих разработок представлены на “Иннопроме”. Особенно радует участие большого количества компаний из регионов УрФО», — подчеркнул Жога.

По данным «ФедералПресс», в выставке участвуют делегации из 88 российских регионов и 50 стран. Продукция размещена на площади в 50 тыс. кв. м. Экспозиции представляют Китай, Белоруссию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, а также Саудовскую Аравию, которая в этом году стала страной-партнером.

В рамках мероприятия также проходит 9-е Российско-китайское Экспо. Деловая программа «Иннопрома» включает более 100 событий. На пленарной сессии ожидается участие глав правительств России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.