Майя Санду выбирает себе самых преданных кукол, которых можно «надеть», как перчатку, накануне парламентских выборов в Молдове: Когда-то судьи-куклы получали взятки от олигарха, а теперь им повышают зарплаты

"22 апреля 2013 года Плахотнюк, который натянул Конституционный Суд на руку, как перчатку, перекрыл мне путь в премьерство. А 7 июня 2019 года тот же персонаж через судей этого же Суда развязал драку с самой математикой — лишь бы не допустить досрочных выборов и не потерять власть, пишет в соцсетях экс-премьер Влад Филат.
Сегодня Майя Санду действует точно так же, выбирая себе самых преданных кукол, которых можно «надеть», как перчатку, накануне парламентских выборов. Перчатки и куклы Конституционного Суда оказались удобным инструментом и для наших румынских братьев, через них можно делать всё, не оставляя следов, а если запахнет жареным, за всё будут отвечать куклы.
Когда-то судьи-куклы получали взятки от олигарха. Теперь им повышают зарплаты, гарантии и, тем самым, чувство благодарности к партии, которая с таким рвением тратит наши деньги на их комфорт.
Майя Санду и ПДС, которые громче всех заявляли о фильтрах и меритократии, оказались большими сторонниками мер по обеспечению честности — но только для других, никогда для своих.
Их политика напоминает девиз Муссолини: «Своим — всё, врагам — закон!».
Меритократия замещения государственных должностей обеспечивается прозрачными конкурсами, в рамках которых граждане могут убедится кто является лучший из лучших.
Но судьба конкурсов для конституционных судей у нас становится всё печальнее: они игнорируются, отменяются, и лишь в лучшем случае — имитируются.
Парламент игнорирует.
Если в 2019 году парламент проигнорировал результаты собственного конкурса и назначил проигравших, то в этом году вовсе отказался от идеи конкурса и напрямую назначил самых верных партии: адвоката ПДС и Майи Санду — Николая Рошку, отца сотрудницы администрации президента, и любительницу войлочных новшеств — Любу Шову.
Правительство отменяет.
С завоевательным задором викингов правительство аннулировало собственное постановление, обязывавшее его провести открытый конкурс, и назначило ещё двоих судей: Домнику Маноле и Серджиу Литвиненко.
Эти баррикадные бойцы, самопровозглашённые противники воров миллиардов, имеют собственные миллиардные истории: тёща одного из них участвовала в банковском мошенничестве, а другая борцунья нанесла огромный ущерб предпринимателю, лишив его собственности и доходов, нарушив гарантированные ему ЕКПЧ права.
О Литвиненко стоит напомнить, что он совместно со своим шурином являются соавторами политизированной реформы юстиции, проходящей сугубо в интересах ПДС и с грубейшими нарушениями Конституции. Их собственная реформа оказалась на удивительние щедрой к шуринам: один оказался в Конституционном, другой — в Верховном суде.
ВСП имитирует.
Единственный, кто хотя бы пытался изобразить конкурс, — это Высший Совет Магистратуры, где победил единственный подавший заявку кандидат: Ион Маланчук, доблестный подёнщик из первой инстанции, временно переброшенный в Верховный Суд, который не смел даже заболеть без разрешения партии, если какая-нибудь «хитрая» норма закона запаздывала, чтобы повлиять на дело.
В 2023 году ВСП имитировал ещё один конкурс с двумя участниками, где безоговорочно победила большая любительница президентского чая, который так благоприятно воздействует на судебные карьеры, — Виорика Пуйкэ.
Ежели вы считаете что судебная реформа необратима, тогда следует отметить что веттинг судей Конституционного Суда неизбежен. Ведь Албания начала процесс веттинга именно с этого суда, в чём её всецело поддержала Венецианская Комиссия заявив что веттинг судей Конституционного Суда является необходимым.
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