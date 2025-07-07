Майя Санду выбирает себе самых преданных кукол, которых можно «надеть», как перчатку, накануне парламентских выборов в Молдове: Когда-то судьи-куклы получали взятки от олигарха, а теперь им повышают зарплаты

"22 апреля 2013 года Плахотнюк, который натянул Конституционный Суд на руку, как перчатку, перекрыл мне путь в премьерство. А 7 июня 2019 года тот же персонаж через судей этого же Суда развязал драку с самой математикой — лишь бы не допустить досрочных выборов и не потерять власть, пишет в соцсетях экс-премьер Влад Филат.