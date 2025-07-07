Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врио главы Минтранса стал Андрей Никитин

Президент Владимир Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта России. До этого он работал заместителем главы Минтранса. Никитин сменил Романа Старовойта, которого президент сегодня отправил в отставку.

В Кремле сегодня состоялась встреча президента с Никитиным. Во вступительном слове глава государства сказал, что тот работает заместителем министра транспорта «уже несколько месяцев». После Андрей Никитин отчитался о своей работе, в частности, по цифровизации транспортной отрасли.

Затем президент предложил Никитину сделать «еще один шаг вперед по карьерной лестнице» и поработать исполняющим обязанности министра. «Это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами… Готов работать с полной отдачей», — ответил Андрей Никитин (цитата по сайту Кремля).

По данным «Ъ», смена руководителя Минтранса готовилась примерно полгода. 7 февраля Владимир Путин принял отставку Андрея Никитина с поста губернатора Новгородской области с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Указ о назначении Никитина исполняющим обязанности министра транспорта опубликован на сайте Кремля и датирован 7 июля.

Роман Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. С 2012-го по 2018 годы Старовойт руководил Росавтодором, затем был губернатором Курской области. В сегодняшнем указе причина его отставки с посты главы Минтранса не указывается.

Узнать больше по теме
Роман Старовойт: биография министра транспорта РФ, успешного управленца и экс-губернатора
Один из видных политических деятелей современной России Роман Старовойт весной 2024 года сменил губернаторское кресло на пост министра транспорта РФ. Устроенная Старовойтом дорожная реформа в Курске и многолетний опыт руководства Росавтодором могут помочь политику в работе со «второй российской бедой»: собрали главное из его биографии.
Читать дальше