Врио главы Минтранса стал Андрей Никитин

В Кремле сегодня состоялась встреча президента с Никитиным. Во вступительном слове глава государства сказал, что тот работает заместителем министра транспорта «уже несколько месяцев». После Андрей Никитин отчитался о своей работе, в частности, по цифровизации транспортной отрасли.
Затем президент предложил Никитину сделать «еще один шаг вперед по карьерной лестнице» и поработать исполняющим обязанности министра. «Это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами… Готов работать с полной отдачей», — ответил Андрей Никитин (цитата по сайту Кремля).
По данным «Ъ», смена руководителя Минтранса готовилась примерно полгода. 7 февраля Владимир Путин принял отставку Андрея Никитина с поста губернатора Новгородской области с формулировкой «в связи с переходом на другую работу». Указ о назначении Никитина исполняющим обязанности министра транспорта опубликован на сайте Кремля и датирован 7 июля.
Роман Старовойт возглавлял Минтранс с мая 2024 года. С 2012-го по 2018 годы Старовойт руководил Росавтодором, затем был губернатором Курской области. В сегодняшнем указе причина его отставки с посты главы Минтранса не указывается.