Врио главы Минтранса стал Андрей Никитин

Затем президент предложил Никитину сделать «еще один шаг вперед по карьерной лестнице» и поработать исполняющим обязанности министра. «Это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами… Готов работать с полной отдачей», — ответил Андрей Никитин (цитата по сайту Кремля).