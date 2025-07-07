СМИ раскрыли цель Нетаньяху на переговорах с Трампом

25 июня парламент Ирана принял законопроект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. 26 июня документ одобрил Совет стражей конституции страны, а 2 июля соответствующий указ был подписан президентом Республики Масудом Пезешкианом. С этой даты сотрудники МАГАТЭ не имеют права посещать Иран. Запрет будет актуальным до тех пор, пока в Иране не удостоверятся, что их ядерные объекты в безопасности, а жизни и здоровью ученых-ядерщиков никто не угрожает.