СМИ раскрыли цель Нетаньяху на переговорах с Трампом

Цель визита Нетаньяху раскрыло издание The Jerusalem Post, пишут «Ведомости». Газета, со ссылкой на израильского чиновника, уточняет, что премьер-министр рассчитывает получить «зеленый свет» от Дональда Трампа на меры по подавлению деятельности Исламской республики, которая может относиться к созданию ядерного оружия.
Собеседник The Jerusalem Post рассказал, что Нетаньяху стремится «получить мандат», как в Ливане, на принятие превентивных мер. Разрешение от Белого дома позволило бы моментально реагировать, в случае если на объектах Ирана, связанных с ядерной инфраструктурой, будет засвидетельствована активность или если разведка подтвердит вывоз урана из районов, которые ранее бомбардировали самолеты американских и израильских ВВС.
По словам анонимного чиновника, Нетаньяху планирует сформировать под руководством Вашингтона механизм, который не позволит Ирану реанимировать ядерную программу. Израильский премьер также выступит с инициативой введения санкций в отношении Исламской Республики из-за отказа взаимодействовать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
22 июня Пентагон инициировал удар по территории Ирана. Американские вооруженные силы атаковали объекты ядерной инфраструктуры в Фордо, Натанзе и Исфахане. Ранее бомбардировки по ядерным объектам Исламской Республики произвела ЦАХАЛ. 24 июня ирано-израильский конфликт, продолжавшийся с 13 июня, завершился — стороны достигли договоренности о прекращении огня.
25 июня парламент Ирана принял законопроект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ. 26 июня документ одобрил Совет стражей конституции страны, а 2 июля соответствующий указ был подписан президентом Республики Масудом Пезешкианом. С этой даты сотрудники МАГАТЭ не имеют права посещать Иран. Запрет будет актуальным до тех пор, пока в Иране не удостоверятся, что их ядерные объекты в безопасности, а жизни и здоровью ученых-ядерщиков никто не угрожает.
4 июля специалисты МАГАТЭ выехали из Ирана. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи уточнил, что обмен информацией с агентством будет продолжен.
США намерены продолжить с Исламской Республикой переговоры по ядерной сделке. 3 июля Axios сообщал о планах спецпредставителя президента США на Ближнем Востоке Стива Уитфилда провести переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи в Осло по этому вопросу.