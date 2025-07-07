Главу Нижнеудинска обвиняют в халатности при расселении жильцов аварийных домов

По версии следствия, с сентября 20222 года по настоящее время чиновник не принял своевременные и должные меры по переселению людей из аварийного жилищного фонда. Обвиняемый был осведомлен о наличии свыше 30 жилых помещений в собственности администрации, которые находятся в пользовании лиц, не являющихся малоимущими гражданами. При этом он не принял никаких мер по возврату квартир и расселению в них жильцов аварийных домов. Кроме того, фигурант инициировал продажу трех муниципальных квартир. Вырученные деньги не были потрачены на ремонт оставшихся квартир, а также на приобретение другого жилья для предоставления нуждающимся людям.