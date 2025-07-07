Главу Нижнеудинска обвиняют в халатности при расселении жильцов аварийных домов

60-летний глава Нижнеудинского муниципального образования предстанет перед судом за халатность при расселении граждан из аварийных домов. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, чиновник не сделал ничего для того, чтобы вернули положенные людям квартиры, а также стал инициатором продажи жилья. Как удалось выяснить ИА IrkutskMedia, речь идет о главе Нижнеудинска Юрии Маскаеве.
По версии следствия, с сентября 20222 года по настоящее время чиновник не принял своевременные и должные меры по переселению людей из аварийного жилищного фонда. Обвиняемый был осведомлен о наличии свыше 30 жилых помещений в собственности администрации, которые находятся в пользовании лиц, не являющихся малоимущими гражданами. При этом он не принял никаких мер по возврату квартир и расселению в них жильцов аварийных домов. Кроме того, фигурант инициировал продажу трех муниципальных квартир. Вырученные деньги не были потрачены на ремонт оставшихся квартир, а также на приобретение другого жилья для предоставления нуждающимся людям.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приангарья, на основании собранных доказательств уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Ранее агентство сообщало, что жильцы многоквартирного дома по улице Коростова в Усолье-Сибирском обратились в Информационный центр СК России с проблемой о ненадлежащем обслуживании и затянувшемся расселении. Построенное в 1959 году здание признали аварийным в 2018 году. Дом находится в непригодном для проживания состоянии из-за значительного износа несущих конструкций и инженерных сетей.