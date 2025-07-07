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Воронежский губернатор поручил вернуть «Факел» в РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поставил задачу руководству местного «Факела» вернуть футбольный клуб за год в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Источник: Из Telegram-канала губернатора Воронежской области Александра Гусева

Об этом сообщил сам господин Гусев в своем Telegram-канале.

«Команду к сезону комплектовали тщательно — каждый приглашенный игрок имеет опыт выхода в РПЛ и не раз признавался экспертами лучшим на своей позиции. После каждого тура будем анализировать, как идет движение к главной цели сезона», — отметил губернатор.

По его словам, финансовое положение клуба является стабильным: основные спонсоры остались, ведутся переговоры с новыми партнерами.

В этом году «Факел» ввел для болельщиков скидки в 30% на билеты, а для детей дошкольного возраста вход планируют сделать бесплатным. Глава региона также поручил мэрии изменить графики и маршруты автобусов в районе стадиона для удобства болельщиков. На данный момент продано 2 тыс. абонементов на игры сезона 2025/2026.

В последнем, 30-м туре РПЛ «Факел» сыграл вничью с «Крыльями Советов», финишировав на последнем месте турнирной таблицы с 18 очками. По итогам сезона воронежский клуб вернулся в Первую лигу спустя три сезона в РПЛ.