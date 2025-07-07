Воронежский губернатор поручил вернуть «Факел» в РПЛ

В этом году «Факел» ввел для болельщиков скидки в 30% на билеты, а для детей дошкольного возраста вход планируют сделать бесплатным. Глава региона также поручил мэрии изменить графики и маршруты автобусов в районе стадиона для удобства болельщиков. На данный момент продано 2 тыс. абонементов на игры сезона 2025/2026.