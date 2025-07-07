Оперштаб: глава Роспотребнадзора Анапы покинула пост из-за выхода на пенсию

Касаемо вопроса проб, сообщается, что управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю проводит регулярные замеры состояния воздуха, пляжей, морской и питьевой воды на прибрежных территориях региона, включая Анапу и Темрюкский район. Актуальную информацию о санитарном состоянии курортов на основе результатов проб ведомства жители и гости региона могут получать из инфографики на туристическом портале Краснодарского края, которую обновляют еженедельно.