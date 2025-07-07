Кадр из «Списка Шиндлера», изгнание немцев из Чехии, заключенные дети концлагеря: Какие еще фото ПАС выдает в Молдове за депортацию в советское время

"Может кто и ведется на такие фейки, но точно не мы. На подмогу историку Петренку выступил отряд районного совета Новых Анен. Почтить память депортированных они решили подложными фото. Да, скорбеть есть о чем: о многочисленных жертвах кровавого XX века, но можно ли делать это все без вранья? — задает вопрос журналист Левицкая-Пахомова.
Разбираем каждое фото отдельно, раз в целом районном совете не нашлось ни одного грамотного человека:
— руки из вагона — кадр из фильма «Список Шиндлера»;
— люди у вагонов — депортация немцев из Чехии (не слышали о такой? Так учите историю. Вся Европа кого-то депортировала. Где осуждение всех?).
— люди с тюками — добровольный исход за Прут в 1940 году;
— изможденные дети — заключенные Аушвица;
— железнодорожники — плановый осмотр состава и железнодорожного полотна.
Учите историю! Умейте проверять информацию! Прекращайте врать и манипулировать! Хотя это проходит только среди малограмотных и внушаемых" — делает выводы журналист.
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