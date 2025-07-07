Кадр из «Списка Шиндлера», изгнание немцев из Чехии, заключенные дети концлагеря: Какие еще фото ПАС выдает в Молдове за депортацию в советское время

"Может кто и ведется на такие фейки, но точно не мы. На подмогу историку Петренку выступил отряд районного совета Новых Анен. Почтить память депортированных они решили подложными фото. Да, скорбеть есть о чем: о многочисленных жертвах кровавого XX века, но можно ли делать это все без вранья? — задает вопрос журналист Левицкая-Пахомова.