Оппозиция требует ввести мораторий на повышение пенсионного возраста в Молдове

По мнению депутата, повышение пенсионного возраста проводится в Молдове в соответствии с административно навязанной тенденцией, без реалистичного анализа экономических и социальных условий. Так, по данным статистики, средняя продолжительность жизни в Молдове является одной из самых низких в Европе — около 70 лет, в том числе мужчин- 67 лет, и 66 лет — в сельской местности. В то же время, большая часть населения страны живет в сельской местности.