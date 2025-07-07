Оппозиция требует ввести мораторий на повышение пенсионного возраста в Молдове

Она также сообщила, что в связи с этим ПСРМ подготовила законодательную инициативу о введении моратория на повышение пенсионного возраста и установление потолка в 61 год для женщин и мужчин.
По мнению депутата, повышение пенсионного возраста проводится в Молдове в соответствии с административно навязанной тенденцией, без реалистичного анализа экономических и социальных условий. Так, по данным статистики, средняя продолжительность жизни в Молдове является одной из самых низких в Европе — около 70 лет, в том числе мужчин- 67 лет, и 66 лет — в сельской местности. В то же время, большая часть населения страны живет в сельской местности.
Это означает, что значительная часть граждан получает пенсию в течение очень короткого периода, внося вклад в систему на протяжении десятилетий.
При этом, в условиях, когда минимальная пенсия оказывается меньше, чем минимальная потребительская корзина, большинство пенсионеров не могут приобрести даже необходимые для выживания товары и услуги.
Это воспринимается как форма несправедливости, особенно когда пенсии низкие, а медицинские услуги доступны не всем.
В заключение депутат подчеркнула, что «механическое продление пенсионного возраста в обществе с низкой продолжительностью жизни, низкими пенсиями и очевидным неравенством является ошибкой государственной политики. Мораторий и потолок в 61 год означают не просто сострадание, а экономический прагматизм и социальную справедливость».
Дарованная также выразила надежду на то, что парламентское большинство PAS, которое на протяжении всего мандата отклоняло социальные проекты оппозиции, все же рассмотрит инициативу на последнем заседании парламента XI созыва, которое состоится на этой неделе.