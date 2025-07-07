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Лавров назвал принцип территориальной целостности неприменимым к Украине

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Киевский режим не представляет население юго-востока страны, поэтому, согласно международному праву, претендовать на применение принципа «территориальной целостности» он не может, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Источник: © РИА Новости

«Напомню, что в 1970 году — после многолетних дебатов Генассамблея ООН консенсусом приняла Декларацию о принципах международного права. В ней зафиксировано, что принцип территориальной целостности применим к государствам, правительства которых соблюдают принцип равноправия и самоопределения народов», — сказал он в интервью венгерской газете «Magyar Nemzet».

Он добавил, что они вследствие этого «имеют правительства, представляющие без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, проживающий на данной территории».

«Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины, включая Крым, Севастополь, Луганск, Донецк, Запорожье и Херсон. Как я уже отметил, людям, которые считают себя русскими и хотят сохранить свою идентичность, язык, культуру, религию, прямо дали понять, что на Украине они — граждане второго сорта, чужаки», — отметил Лавров.

Министр привёл в пример заявление Владимира Зеленского, который в 2021 году «публично называл жителей Юго-Востока страны “существами”, призвал их “ради будущего их детей и внуков убираться в Россию”.

«Можно сказать, что они и последовали совету этого деятеля, проголосовав за возвращение “домой” — в Российскую Федерацию. Поскольку киевский режим население этих регионов не представляет, то, согласно международному праву, претендовать на то, чтобы принцип территориальной целостности применялся к украинскому государству в его нынешнем виде, он не может», — заключил Лавров.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

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