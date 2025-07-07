Политологи: сможет ли Маск сломать двухпартийную систему США

Эксперт также обращает внимание, что у Илона Маска нет никакой политической структуры у Маска нет, как и опыта его создания. Его призывы больше напоминают недавние походы в политику Канье Уэста или Майка Блумберга. Последний сжег в ходе своей кампании 2020 года миллиард долларов, в итоге получил 1% и снялся с выборов. Вопрос лишь в том, сможет ли Маск создать какие-то проблемы республиканцам и демократам как спойлер. Борьба за контроль над Конгрессом уже стартовала — обе партии сейчас пытаются перерисовать выгодным образом для себя округа в штатах вроде Техаса и Огайо.