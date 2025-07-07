Политологи: сможет ли Маск сломать двухпартийную систему США

Шансы Маска создать реально действующую политическую силу
Политолог Марат Баширов считает, что решение Маска создать новую партию — это попытка начать борьбу за прогрессивных и молодых, которая была более ожидаема со стороны демократов в США, это вызов партийной системе США. Эксперт уверен, что «третья сила в Конгрессе будет балансировать голосования в пользу партии Трампа. По-крайней мере, один-два избирательных цикла, как раз до выборов нового президента США».
Может ли Маск прорваться со своей партией в Конгресс? Может. Идея есть, деньги тоже, а что еще надо в США для политики?
Времени у Маска достаточно, считает эксперт.
Политолог Максим Жаров высказал мнение, что новая партия Маска — это чисто медийный, но «спойлерский» проект, который миллиардер заявил именно сейчас для того, чтобы не быть обвиненным Трампом в расколе Республиканской партии Америки.
Сейчас же основной задачей Маска, судя по всему, является консолидация под своим началом ключевых лидеров мнений из числа американских техногигантов, которые уже оппонировали Трампу в самом начале его «тарифных войн». Если сейчас «Американская партия» Маска вновь соберет на страницах мейнстримных СМИ представителей оппонирующих внутренней и внешней политике Трампа техногигантов, то тогда прокси-партийные игры Маска полностью себя оправдают.
Политолог Малек Дудаков обращает внимание, что в руководстве зарегистрированной Илоном Маском «Американской партии» значатся двое его сотрудников-индийцев, которые приехали в США как мигранты. Это сразу подняло волну критики со стороны соратников Трампа, которые уличают Маска незнании азов американской политики.
На кого может сделать ставки Маск? Пока эксперты рассматривают кандидатуры Вивека Рамасвами и Такера Карлсона. Но, как отмечает Дудаков, Рамасвами собирается выдвигаться на республиканские праймериз на пост губернатора Огайо в 2026 году, а Карлсон никогда не выражал особого интереса идти в политику.
В целом все эти теории скорее подтверждают несерьезность проекта Маска. Тот видит для себя верхом ожиданий избрание хотя бы нескольких конгрессменов и сенаторов. В итоге, правда, вряд ли у Маска получится даже одного своего кандидата затащить в Конгресс. Но денег на этом поприще он может сжечь немало, взяв пример с Майка Блумберга 2020 года. А его бизнесы вроде Tesla, чьи продажи продолжают падать ежеквартально, будут чувствовать себя еще того «лучше».
Попытки создания третьей партии в США
Дудаков напоминает, что история США насчитывает несколько попыток создания третьей партии, но все они не увенчались успехом. Так, в начале 20 века быстро развалилась Прогрессивная партия Теодора Рузвельта, в середине 90-х тот же финал ждал Росса Перо с его партией Реформ.
Сегодня, отмечает Дудаков, в американском обществе растет усталость от бесконечной войны двух партий в Вашингтоне. Поэтому, например, на недавних мэрских праймериз в Нью-Йорке одержал победу представитель «Демократических социалистов Америки» Зохран Мамдани.
Но выше такого локального уровня третьим партиям подняться нереалистично. Пробиться сквозь двухпартийный брандмауэр крайне сложно. Нужно собирать множество подписей, искать сильных кандидатов и тратить очень много денег.
Эксперт также обращает внимание, что у Илона Маска нет никакой политической структуры у Маска нет, как и опыта его создания. Его призывы больше напоминают недавние походы в политику Канье Уэста или Майка Блумберга. Последний сжег в ходе своей кампании 2020 года миллиард долларов, в итоге получил 1% и снялся с выборов. Вопрос лишь в том, сможет ли Маск создать какие-то проблемы республиканцам и демократам как спойлер. Борьба за контроль над Конгрессом уже стартовала — обе партии сейчас пытаются перерисовать выгодным образом для себя округа в штатах вроде Техаса и Огайо.
Политолог уверен, что на исход промежуточных выборов в Конгресс могут оказать влияние считанные округа и штаты. И здесь свое влияние Маск оказать способен. Если, конечно, ему это быстро не наскучит, как случилось с DOGE.