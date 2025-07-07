Bloomberg: Германия направила Украине четверть своего арсенала Patriot

Сейчас Берлин пытается убедить Вашингтон согласовать передачу Украине как минимум еще двух батарей Patriot, а также ракет-перехватчиков. В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил закупить дополнительные системы ПВО в группе Рамштайн, в которую входят около 50 стран. В середине июля он собирается в Вашингтон, чтобы обсудить с американским коллегой Питом Хегсетом свою инициативу. Писториус считает, что закупка систем Patriot у союзников по группе Рамштайн позволит избежать длительных сроков ожидания и обеспечить быструю доставку батарей на Украину.