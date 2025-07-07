Bloomberg: Германия направила Украине четверть своего арсенала Patriot

Германия подтвердила, что ведет «интенсивные переговоры» о покупке Patriot для Киева, говорится в статье. «Есть различные способы восполнить этот пробел в системах Patriot», — сказал пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус.
Сейчас Берлин пытается убедить Вашингтон согласовать передачу Украине как минимум еще двух батарей Patriot, а также ракет-перехватчиков. В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил закупить дополнительные системы ПВО в группе Рамштайн, в которую входят около 50 стран. В середине июля он собирается в Вашингтон, чтобы обсудить с американским коллегой Питом Хегсетом свою инициативу. Писториус считает, что закупка систем Patriot у союзников по группе Рамштайн позволит избежать длительных сроков ожидания и обеспечить быструю доставку батарей на Украину.
По данным Министерства обороны, ФРГ предоставила Украине военную помощь на 38 млрд евро, включая средства, которые планируется поставить в ближайшие годы, уточняет Reuters.