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Bloomberg: Германия направила Украине четверть своего арсенала Patriot

Германия «пожертвовала» Украине больше систем Patriot из своих запасов в процентном соотношении, чем США. И сейчас канцлер Германии Фридрих Мерц обсуждает с президентом США Дональдом Трампом покупку дополнительных систем ПВО Patriot для Киева, сообщает Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Германия подтвердила, что ведет «интенсивные переговоры» о покупке Patriot для Киева, говорится в статье. «Есть различные способы восполнить этот пробел в системах Patriot», — сказал пресс-секретарь немецкого правительства Штефан Корнелиус.

ФРГ уже отправила на Украину три системы Patriot американского производства, или четверть своего арсенала. Это превышает долю батарей Patriot, которые Киев получил от США, подчеркивает издание.

Сейчас Берлин пытается убедить Вашингтон согласовать передачу Украине как минимум еще двух батарей Patriot, а также ракет-перехватчиков. В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус предложил закупить дополнительные системы ПВО в группе Рамштайн, в которую входят около 50 стран. В середине июля он собирается в Вашингтон, чтобы обсудить с американским коллегой Питом Хегсетом свою инициативу. Писториус считает, что закупка систем Patriot у союзников по группе Рамштайн позволит избежать длительных сроков ожидания и обеспечить быструю доставку батарей на Украину.

Германия, второй по величине донор Украины после США, стремится взять на себя более активную руководящую роль в обеспечении поддержки Киева, поскольку при Трампе поддержка США была поставлена под сомнение.

По данным Министерства обороны, ФРГ предоставила Украине военную помощь на 38 млрд евро, включая средства, которые планируется поставить в ближайшие годы, уточняет Reuters.

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