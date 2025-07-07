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Москва и Баку должны оставаться партнерами, заявил Песков

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Москва убеждена, что Россия и Азербайджан должны оставаться партнерами и союзниками, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: Reuters

«Мы по-прежнему являемся сторонниками. Считаем, что логика говорит только об одном, что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее», — сказал Песков журналистам.

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