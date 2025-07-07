Москва и Баку должны оставаться партнерами, заявил Песков

«Мы по-прежнему являемся сторонниками. Считаем, что логика говорит только об одном, что Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее и общее будущее», — сказал Песков журналистам.