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В Кремле отреагировали на заявление Трампа о пошлинах против стран БРИКС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 7 июля прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении дополнительных торговых пошлин в размере 10% в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС.

Источник: РИА "Новости"

«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения как БРИКС заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов», — сказал Песков на брифинге.

По его словам, взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран.

Трамп 6 июля заявил, что планирует ввести дополнительные пошлины в размере 10% в отношении стран, которые поддерживают политику БРИКС. Он добавил, что исключений из этого правила не будет.

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