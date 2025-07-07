В Кремле отреагировали на заявление Трампа о пошлинах против стран БРИКС

«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения как БРИКС заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов», — сказал Песков на брифинге.