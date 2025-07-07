Полковник Ходаренок: ЗРС Patriot не играют главную роль в обороне Украины

Но что такое 30 ракет для Patriot? Это всего 15 боевых стрельб, если вести огонь очередями по две ракеты — а это штатный режим стрельбы системы. А если предположить, что по «Кинжалу» ведут огонь две батареи ЗРС Patriot с так называемым сосредоточением огня, то есть с общим расходом в четыре ракеты, то в этом случае количество стрельб уменьшится в два раза. В общем, ~30 ЗУР — это совсем немного. На одну ночь не хватит~.