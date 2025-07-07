Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 7 июля: главное

Россия надеется на сохранение партнерских отношений с Азербайджаном.
Мы по-прежнему считаем, что логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее, общее будущее. Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны урегулироваться конструктивным образом. Таким образом, чтобы он соответствовал этому общему духу наших двусторонних отношений.
Москва находится в постоянном контакте с Баку и отстаивает интересы задержанных россиян.
Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой.
В Кремле видели заявления Дональда Трампа о возможном введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.
Мы, действительно, видели такие заявления президента Трампа, но здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы, общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов. И это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран.
Роман Старовойт был отправлен в отставку с поста министра транспорта не по утрате доверия. В противном случае формулировка была бы использована в тексте президентского указа.
Кандидатура Андрея Никитина на пост главы Минтранса была выбрана президентом, поскольку она наилучшим образом отвечает потребностям ведомства.
Ситуация с возможным изъятием «Южуралзолота» у владельца не является прерогативой администрации президента.
Это вопрос все-таки, в настоящий момент который относится к надзорным и правоохранительным органам. Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать.
В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием лидером КПРФ.
7 июля у Владимира Путина запланировано несколько непубличных встреч в Кремле.