Ричмонд
+24°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 7 июля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля, сделанные им на брифинг в понедельник, 7 июля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Россия надеется на сохранение партнерских отношений с Азербайджаном.

Мы по-прежнему считаем, что логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами, которых объединяет общая история, общее настоящее, общее будущее. Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны урегулироваться конструктивным образом. Таким образом, чтобы он соответствовал этому общему духу наших двусторонних отношений.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Москва находится в постоянном контакте с Баку и отстаивает интересы задержанных россиян.

Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В Кремле видели заявления Дональда Трампа о возможном введении дополнительных 10-процентных торговых пошлин в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.

Мы, действительно, видели такие заявления президента Трампа, но здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы, общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов. И это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Роман Старовойт был отправлен в отставку с поста министра транспорта не по утрате доверия. В противном случае формулировка была бы использована в тексте президентского указа.

Кандидатура Андрея Никитина на пост главы Минтранса была выбрана президентом, поскольку она наилучшим образом отвечает потребностям ведомства.

Ситуация с возможным изъятием «Южуралзолота» у владельца не является прерогативой администрации президента.

Это вопрос все-таки, в настоящий момент который относится к надзорным и правоохранительным органам. Поэтому здесь мы не можем это никак комментировать.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием лидером КПРФ.

7 июля у Владимира Путина запланировано несколько непубличных встреч в Кремле.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше