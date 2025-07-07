Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 7 июля: главное

Мы, действительно, видели такие заявления президента Трампа, но здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы, общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов. И это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран.