Ричмонд
+24°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский посол в Тбилиси обвинила власти Грузии в оскорблении президента США

Чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Робин Данниган заявила, что в Вашингтоне «крайне негативно» восприняли письмо премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на имя президента Дональда Трампа. Согласно оценке посла Данниган, письмо председателя грузинского правительство «содержало угрозы, было оскорбительным и несерьезным».

Источник: Reuters

Робин Данниган сообщила в интервью грузинской службе радио «Свобода» (признана иностранным агентом в РФ), что привезла из Вашингтона ответное письмо госсекретаря США Марко Рубио. Оно адресовао не Ираклию Кобахидзе, а основателю правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) миллиардеру Бидзине Иванишвили, поскольку «все на земле знают, что именно он руководит грузинским правительством».

Однако Иванишвили отказался встречаться с послом, переадресовав ее к Ираклию Кобахидзе. Робин Данниган, в свою очередь, не стала передавать письмо премьер-министру. Содержание ответного письма неизвесто.

В письме к Дональду Трампу, направленном в апреле, Ираклий Кобахидзе призвал к перезагрузке грузино-американских отношений и разработке «дорожной карты» конкретных решений, которые «отвечали бы интересам как США, так и Грузии».

Ираклий Кобахидзе также опроверг утверждение нынешнего и предыдущих послов США о «многомиллиардной помощи Грузии». По словам Кобахидзе, Соединенные штаты «сэкономили за счет отправки грузинских военнослужащих в Афганистан $2,5 млрд. — больше, чем весь объём американской финансовой помощи Грузии».

При этом глава грузиского правительства подчеркнул, что не считает «американской помощью грузинскому народу» те несколько миллиардов долларов, которые направлялись из США неправительственным организациям, а также «режиму Саакашвили после развязывания этим режимом войны против России в 2008 году». Ираклий Кобахидзе обвинил США в финансировании антиправительственных выступлений в Грузии. Вашингтон категорически отрицает эти обвинения, называя инвективы официального Тбилиси «антиамериканской риторикой».

Узнать больше по теме
Ираклий Кобахидзе: биография, личная жизнь, как относится к России премьер-министр Грузии
Внешнеполитический курс Тбилиси в последний год претерпел значительные изменения. Рассказываем, чем известен премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, как он возглавил правительство страны и почему его считают потенциально пророссийским.
Читать дальше