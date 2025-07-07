Американский посол в Тбилиси обвинила власти Грузии в оскорблении президента США

При этом глава грузиского правительства подчеркнул, что не считает «американской помощью грузинскому народу» те несколько миллиардов долларов, которые направлялись из США неправительственным организациям, а также «режиму Саакашвили после развязывания этим режимом войны против России в 2008 году». Ираклий Кобахидзе обвинил США в финансировании антиправительственных выступлений в Грузии. Вашингтон категорически отрицает эти обвинения, называя инвективы официального Тбилиси «антиамериканской риторикой».