Паслер на ИННОПРОМе договорился о рабочих местах и улучшении жизни

Также в присутствии врио губернатора соглашение заключили глава администрации муниципального округа Среднеуральск Алексей Стасёнок и генеральный директор ПАО «ЭЛ5-Энерго» Алибек Тналин. Энергокомпания планирует оказывать поддержку в реализации социальных проектов в Среднеуральске. Стороны пришли к согласию о развитии сотрудничества в интересах горожан, с акцентом на благоустройство, развитие инфраструктуры и повышение комфорта жизни. В числе планов администрации — проект восстановления средне-специального учебного заведения.