Паслер на ИННОПРОМе договорился о рабочих местах и улучшении жизни

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер стал участником церемонии подписания двух соглашений, ориентированных на улучшение качества жизни уральцев и развитие региона. Подписание документов состоялось на стенде Свердловской области 7 июля в рамках XV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ.
В частности, Денис Паслер заключил соглашение о взаимодействии с Российским союзом промышленников и предпринимателей и Свердловским областным союзом промышленников и предпринимателей. Подписи под документом также поставили президент РСПП Александр Шохин и президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.
Данное соглашение расширяет горизонты партнерства области с объединениями работодателей. Особое внимание будет уделено увеличению объемов экспорта российских товаров и услуг, а также оказанию помощи в трудоустройстве и социальной адаптации ветеранов специальной военной операции.
Кроме того, продолжится совместная деятельность по улучшению инвестиционной привлекательности, продвижению общественно значимых инициатив, развитию кадрового потенциала и внедрению устойчивых методов производства. В приоритете — поддержка проектов комплексного развития территорий, повышение уровня жизни и развитие делового климата в регионе.
Также в присутствии врио губернатора соглашение заключили глава администрации муниципального округа Среднеуральск Алексей Стасёнок и генеральный директор ПАО «ЭЛ5-Энерго» Алибек Тналин. Энергокомпания планирует оказывать поддержку в реализации социальных проектов в Среднеуральске. Стороны пришли к согласию о развитии сотрудничества в интересах горожан, с акцентом на благоустройство, развитие инфраструктуры и повышение комфорта жизни. В числе планов администрации — проект восстановления средне-специального учебного заведения.
Отметим, что «ИННОПРОМ» является важной платформой для установления новых партнерских связей и продвижения инициатив, направленных на устойчивое развитие территории. Международная выставка способствует реализации задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Главной темой выставки 2025 года станет «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв». Страной-партнером выступает Королевство Саудовская Аравия. Проходит выставка в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» с 7 по 10 июля.