Трамп пообещал ввести дополнительные 10%-ные пошлины за поддержку политики БРИКС

«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа. Здесь очень важно отметить, что уникальность такого объединения, как БРИКС, заключается в том, что это объединение стран, которые разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество исходя из собственных интересов. Это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против третьих стран», — сказал он.