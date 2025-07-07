Глава Екатеринбурга встретился с делегацией китайского Ордоса

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Встреча состоялась в рамках международной выставки ИННОПРОМ.
«В Екатеринбурге функционируют около 300 крупных и средних промышленных предприятий. Примерно 25% из них — металлургические производства, — сказал Алексей Орлов. — В период с 2020 по 2024 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним городским компаниям вырос в 2,5 раза. В учебных заведениях города обучаются студенты из более, чем 90стран мира. В том числе — 1 600 молодых людей из Китая».
В последующие дни китайскую делегацию ждет целый ряд деловых встреч, в том числе — посещений школ, вузов и предприятий столицы Урала.
«Самые перспективные направления нашей совместной работы — не только промышленная кооперация и инвестиции, но и образование, молодежные обмены, в том числе для занимающихся бизнесом горожан», — резюмировал городской глава.
Также в рамках ИННОПРОМ Алексей Орлов встретится с делегациями таких городов Китая, как Цзиси, Далянь, Харбин и Цицикар.
Как ранее сообщалось, Свердловская железная дорога запускает сервис по ускоренной доставке грузов в контейнерах с ТЛЦ «Уральский» (ст. Аппаратная в Екатеринбурге) до станции Достык (Казахстан) на границе с Китаем. В тестовом режиме первый поезд перевез по маршруту 62 контейнера с сельскохозяйственной продукцией. Реализована нестандартная логическая схема. Часть вагонов будут возвращаться в Казахстан не в порожнем состоянии, они будут использоваться для перевозки контейнеров с Аппаратной.