Глава Екатеринбурга встретился с делегацией китайского Ордоса

«В Екатеринбурге функционируют около 300 крупных и средних промышленных предприятий. Примерно 25% из них — металлургические производства, — сказал Алексей Орлов. — В период с 2020 по 2024 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним городским компаниям вырос в 2,5 раза. В учебных заведениях города обучаются студенты из более, чем 90стран мира. В том числе — 1 600 молодых людей из Китая».