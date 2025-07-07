Президент Ирана заявил о попытке Израиля совершить на него покушение

«Да, они пытались, но потерпели неудачу», — сказал Пезешкиан в ответ на соответствующий вопрос в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Президент Ирана добавил, что попытка покушения была совершена около полутора недель назад и отметил, что США не были причастны к ней. «Я был на совещании, мы обсуждали дальнейшие шаги, и с помощью разведданных от их шпионов они [Израиль] пытались нанести удар по району, где мы проводили совещание», — заявил он.
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Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.Читать дальше