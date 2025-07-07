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Президент Ирана заявил о попытке Израиля совершить на него покушение

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что израильские власти пытались совершить на него покушение, но оно провалилось.

Источник: Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

«Да, они пытались, но потерпели неудачу», — сказал Пезешкиан в ответ на соответствующий вопрос в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

Президент Ирана добавил, что попытка покушения была совершена около полутора недель назад и отметил, что США не были причастны к ней. «Я был на совещании, мы обсуждали дальнейшие шаги, и с помощью разведданных от их шпионов они [Израиль] пытались нанести удар по району, где мы проводили совещание», — заявил он.

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