Снятие партий, давление от силовых структур, фальсификации: Большинство жителей Молдовы не ждет от выборов ничего хорошего

По данным опроса IMAS, подавляющее большинство граждан Молдовы ожидают нарушений и вмешательства в предстоящие парламентские выборы.
75% респондентов считают, что одна или несколько партий будут сняты с выборов. Только 8% уверены в обратном.
71% полагают, что в кампанию вмешаются иностранные европейские политики.
70% уверены в организованном подвозе избирателей.
69% считают, что жителям Приднестровья будут чинить препятствия для участия в голосовании.
63% уверены, что СМИ будут работать в интересах PAS.
62% полагают, что силовые структуры также будут действовать в пользу правящей партии.
59% подозревают фальсификации голосования в диаспоре.
58% ожидают использования административного ресурса в пользу PAS.
54% считают, что ЦИК будет ангажирован. При этом лишь 23% респондентов доверяют честности работы комиссии.
Похоже, выборный процесс в Молдове превращается в пустую формальность.
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