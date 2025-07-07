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Снятие партий, давление от силовых структур, фальсификации: Большинство жителей Молдовы не ждет от выборов ничего хорошего

Большинство граждан ожидают нарушений и давления со стороны властей на выборах [ОПРОС]

Источник: Комсомольская правда

По данным опроса IMAS, подавляющее большинство граждан Молдовы ожидают нарушений и вмешательства в предстоящие парламентские выборы.

75% респондентов считают, что одна или несколько партий будут сняты с выборов. Только 8% уверены в обратном.

71% полагают, что в кампанию вмешаются иностранные европейские политики.

70% уверены в организованном подвозе избирателей.

69% считают, что жителям Приднестровья будут чинить препятствия для участия в голосовании.

63% уверены, что СМИ будут работать в интересах PAS.

62% полагают, что силовые структуры также будут действовать в пользу правящей партии.

59% подозревают фальсификации голосования в диаспоре.

58% ожидают использования административного ресурса в пользу PAS.

54% считают, что ЦИК будет ангажирован. При этом лишь 23% респондентов доверяют честности работы комиссии.

Похоже, выборный процесс в Молдове превращается в пустую формальность.

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