«Обсуждена повестка предстоящего визита в эту страну руководства белорусского внешнеполитического ведомства. Она включает облегчение визового режима, установление прямого авиасообщения и другие меры, облегчающие посещение Таиланда белорусами», — рассказали в МИД.
Беларусь и Таиланд обсудили облегчение визового режима и организацию прямых перелетов
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с министром при Офисе премьер-министра Таиланда Тирапхон Синтхупхра. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.