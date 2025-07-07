Беларусь и Таиланд обсудили облегчение визового режима и организацию прямых перелетов

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков на полях XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро провел встречу с министром при Офисе премьер-министра Таиланда Тирапхон Синтхупхра. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.