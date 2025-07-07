Лукашенко на празднике «Купалье»: белорусы — нация с древней историей

«Не знаю, как вы, а я уже годы своей жизни начинаю отсчитывать от Александрии до Александрии. От нашего фестиваля (затем “Славянский базар”, вы знаете) до следующих мероприятий. Несколько грустно, но от этого никуда не денешься. И наши гости которые приезжают сюда из всех уголков Беларуси, из соседних стран, — это очень увлеченные люди, настоящие хранители славянской культуры, — сказал Президент. — Тот, кто приехал к нам, пусть меня услышат сегодня не только вы, но и наши близкие, родственники, они будут жить долго. Я буду стараться делать все, что в моих силах (это не заклинание), чтобы они жили. И все вы, которые приехали на эти земли, к этим истокам, посмóтрите: вы если и заболеете, то ненадолго. А мне кажется, вы вообще болеть не будете. Вы выздоровеете здесь».