Мантуров на «Иннопроме» рассказал о том, скучает ли по Минпромторгу

«На протяжении последних трех лет его предприятия работают в сверхинтенсивном режиме, обеспечивая потребности в военных заданных объемах. Для этого ОПК проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения. Этот процесс должен продолжаться с учетом планов Минобороны по объему поставок, улучшению характеристик существующих изделий и по разработке перспективных образцов», — сказал Мантуров.