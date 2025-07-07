Мантуров на «Иннопроме» рассказал о том, скучает ли по Минпромторгу

«Мы уже говорили про то, что, невзирая на сложный бюджет, все цели 2030 года обязательны для достижения», — сказал Мантуров.
Первый вице-премьер уточнил, что сильную нагрузку переживает оборонно-промышленный комплекс.
«На протяжении последних трех лет его предприятия работают в сверхинтенсивном режиме, обеспечивая потребности в военных заданных объемах. Для этого ОПК проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения. Этот процесс должен продолжаться с учетом планов Минобороны по объему поставок, улучшению характеристик существующих изделий и по разработке перспективных образцов», — сказал Мантуров.
Для него нет сомнений, что вызовы настоящего и будущего периода получат достойный ответ.
В конце у Мантурова спросил, скучает ли он по министерству.
«Оно находится в хороших руках. Антон Алиханов сможет улучшить результаты», — сказал Мантуров.