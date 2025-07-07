WSJ назвала срок восполнения арсеналов США после помощи Киеву

Колдуэлл считает, что американский президент Дональд Трамп поставил на паузу отправку оружия на Украину именно потому, что на складах Пентагона сейчас пусто — нет боеприпасов, чтобы обеспечивать союзников по всему миру, «сохраняя при этом свою способность воевать и побеждать».