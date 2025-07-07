WSJ назвала срок восполнения арсеналов США после помощи Киеву

По расчетам Колдуэлла, сейчас американские военные заводы выпускают до 60 ракет Stinger в месяц. Чтобы восстановить запасы, отправленные на Украину, потребуется более четырех лет. Сейчас в арсеналах Пентагона не хватает более трех тысяч ракет Stinger, дефицит артиллерийских снарядов превышает «миллионы» штук.
Колдуэлл считает, что американский президент Дональд Трамп поставил на паузу отправку оружия на Украину именно потому, что на складах Пентагона сейчас пусто — нет боеприпасов, чтобы обеспечивать союзников по всему миру, «сохраняя при этом свою способность воевать и побеждать».
1 июля стало известно, что Минобороны США прекратило отправку зенитных ракет и боеприпасов Киеву. В пресс-службе Белого дома подтвердили эту информацию. Заместитель пресс-секретаря Анна Келли заявила, что остановка поставок связана с соблюдением национальных интересов страны.