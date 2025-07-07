The Telegraph: Израиль не смог уничтожить ракетный потенциал Ирана

По данным The Telegraph, в общей сложности за время конфликта Иран выпустил более 500 баллистических ракет и почти 1100 беспилотников. Большинство БПЛА было перехвачено, и только один разбился на территории Израиля. Однако 36 иранских ракет успешно преодолели систему ПВО Израиля, в результате чего погибли 28 человек и были повреждены более 2300 домов, 240 зданий, два университета и больница. Более 13 000 человек (по другим сведениям — 15 000 человек) были вынуждены покинуть свои дома, отмечает издание. Представители ЦАХАЛ отказались прокомментировать эффективность иранских ударов и данные, полученные благодаря спутниковым снимкам.