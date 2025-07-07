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The Telegraph: Израиль не смог уничтожить ракетный потенциал Ирана

Иранские баллистические ракеты поразили пять израильских военных баз в ходе 12-дневной войны в июне, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на спутниковые данные Орегонского университета.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
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Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье подчеркивается, что Израиль подвергает цензуре информацию об атаках на свои военные и секретные объекты, опасаясь, что это поможет Ирану улучшить наведение ракет.

Однако после анализа спутниковых снимков стало понятно, что Иран смог поразить шестью ракетами пять военных объектов на севере, юге и в центре Израиля. Среди них — крупная авиабаза Тель-Ноф, разведывательная база Глилот и военно-производственный центр «Ципорит».

Эти удары были нанесены в дополнение к 36 другим попаданиям, о которых сообщалось ранее и которые нанесли значительный урон жилой и промышленной инфраструктуре Израиля, уточняется в статье.

Израильский журналист Равив Друкер на прошлой неделе заявил:

Иран нанес много ударов по базам ЦАХАЛ и по стратегическим объектам, о которых мы до сих пор не сообщали… Поэтому люди просто не понимают, насколько точны оказались иранцы и какой они нанесли ущерб в некоторых местах.

Равив Друкер
израильский журналист

По данным The Telegraph, в общей сложности за время конфликта Иран выпустил более 500 баллистических ракет и почти 1100 беспилотников. Большинство БПЛА было перехвачено, и только один разбился на территории Израиля. Однако 36 иранских ракет успешно преодолели систему ПВО Израиля, в результате чего погибли 28 человек и были повреждены более 2300 домов, 240 зданий, два университета и больница. Более 13 000 человек (по другим сведениям 15 000 человек) были вынуждены покинуть свои дома, отмечает издание. Представители ЦАХАЛ отказались прокомментировать эффективность иранских ударов и данные, полученные благодаря спутниковым снимкам.

Издание напоминает, что израильские системы ПВО поддерживались двумя американскими наземными системами ПРО THAAD и корабельными перехватчиками, которые запускались из Красного моря. Вооруженные силы США в ходе конфликта, предположительно, запустили как минимум 36 перехватчиков THAAD, которые стоят порядка 12 млн долларов за единицу.

Согласно The Telegraph, количество успешных перехватов у Израиля ежедневно снижалось в течение первых восьми дней и уже к седьмому дню войны он не смог перехватывать 16% иранских ракет.

Как полагают эксперты, Израиль либо экономил ракеты-перехватчики, либо столкнулся с трудностями из-за новых, более совершенных иранских ракетных технологий.

Как утверждает заместитель главнокомандующего КСИР, генерал-майор Али Фазли, подземные «ракетные города» Ирана остались нетронутыми.

Мы еще не раскрыли ни одного из наших хранилищ. По нашим оценкам, было задействовано лишь около 25−30% существующих ракетных возможностей, и мы поддерживаем мощный производственный цикл.

Али Фазли
заместитель главнокомандующего КСИР

Кори Шер из Орегонского университета сказал, что более полная оценка ущерба от ракет как в Израиле, так и в Иране будет опубликована примерно через две недели.

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