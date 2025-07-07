Глава МЧС прилетел в Баку

В пресс-службе министерства отметили, что ключевой вопрос повестки — выборы генерального секретаря Международной организации гражданской обороны. Сейчас МОГО объединяет на своей площадке чрезвычайные службы более 60 государств. МЧС России стало членом организации в 1993 году. С января 2025 года исполняющим обязанности генерального секретаря МОГО назначен Роман Лапин.
Кроме того, на полях заседаний Исполнительного совета и Генеральной ассамблеи МОГО в Баку Александр Куренков проведет двусторонние встречи с представителями ряда иностранных государств.
Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня, после того как в России прошли массовые задержания азербайджанцев. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», заявив о погибших и пострадавших после рейдов. Российское внешнеполитическое ведомство заявило о «недружественных действиях» азербайджанской стороны в ответ на задержания российских журналистов «Sputnik Азербайджан» в Баку.
При этом в Кремле подчеркивали, что Москва и Баку должны остаться партнерами и союзниками. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Россия рассчитывает, что все проблемы с Азербайджаном будут урегулированы конструктивно, таким образом, «чтобы он соответствовал общему духу двусторонних отношений».