Глава МЧС прилетел в Баку

Отношения Москвы и Баку обострились в конце июня, после того как в России прошли массовые задержания азербайджанцев. МИД Азербайджана выразил России «решительный протест», заявив о погибших и пострадавших после рейдов. Российское внешнеполитическое ведомство заявило о «недружественных действиях» азербайджанской стороны в ответ на задержания российских журналистов «Sputnik Азербайджан» в Баку.