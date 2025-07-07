Власти Молдавии развернули террор против оппозиции, заявил депутат

Съезд блока «Победа» прошел в Москве 6 июля на фоне ареста главы Гагаузии Евгении Гуцул и переноса объявления ее приговора. На мероприятии лидер блока Илан Шор заявил, что политформирование примет самостоятельное участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года, подаст заявку на неделе, а список блока возглавит Гуцул.
«Съезд блока “Победа” мы провели в Москве не по прихоти, а по необходимости, потому что в Молдове сегодня невозможно собрать оппозицию без угроз, слежки, шантажа и репрессий. Власть боится народа, боится альтернативы, боится правды. Поэтому и развернула против нас настоящий политический террор… Мы начинаем эту кампанию с Москвы, потому что здесь нас не могут разогнать автоматами и псевдосудом режима», — написал Фотеску в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что президент Молдавии Майя Санду не является государственным лидером. «Она — наемный менеджер чужих интересов, который сдал страну под внешнее управление. ПДС (правящая партия “Действие и солидарность” — ред.) превратила Молдову в экспериментальный полигон, где уничтожают всё: независимость, идентичность, экономику, свободу слова», — подчеркнул он.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.