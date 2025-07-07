Власти Молдавии развернули террор против оппозиции, заявил депутат

«Съезд блока “Победа” мы провели в Москве не по прихоти, а по необходимости, потому что в Молдове сегодня невозможно собрать оппозицию без угроз, слежки, шантажа и репрессий. Власть боится народа, боится альтернативы, боится правды. Поэтому и развернула против нас настоящий политический террор… Мы начинаем эту кампанию с Москвы, потому что здесь нас не могут разогнать автоматами и псевдосудом режима», — написал Фотеску в своем Telegram-канале.