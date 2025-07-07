Под прикрытием «угрозы нацбезопасности»: Молдавские власти готовят законопроект по которому можно запретить любой неугодный митинг или акцию протеста оппозиции

В Молдове готовят закон о запрете и роспуске публичных мероприятий при наличии «рисков».
Правительство рассмотрит 9 июля проект закона, который существенно расширяет возможности властей по ограничению и прекращению публичных мероприятий. Документ предлагает предоставить местным администрациям и правоохранительным органам право приостанавливать, запрещать или насильственно прекращать любые публичные собрания, включая культурные, спортивные, религиозные и коммерческие, если они будут сочтены потенциально опасными для общественного порядка, сообщает telegraph.md.
Согласно тексту проекта, под определение публичного мероприятия подпадает любое событие, проходящее в пространстве с доступом для широкой публики (независимо от формы собственности), с участием не менее 50 человек.
Так, статья 5 проекта прямо запрещает мероприятия, если они содержат:
призывы к военной агрессии;
подстрекательство к насилию или дискриминации;
угрозы национальной безопасности или территориальной целостности;
пропаганду противоправных действий, нарушающих общественный порядок, здоровье и безопасность граждан.
При этом, в соответствии со статьей 11, публичное мероприятие может быть прекращено даже в ходе его проведения, если, по оценке представителей власти, возникают непредвиденные обстоятельства, создающие «реальные угрозы» для участников, имущества или общественного порядка. При таких условиях организатор будет обязан по требованию представителей мэрии остановить мероприятие, а в случае отказа — оно может быть прекращено полицией.
Кроме того, власти смогут отказать в проведении мероприятия заранее, если, по результатам анализа уведомления, будет выявлен риск для безопасности, функционирования учреждений или прав других лиц. В случае совпадения места и времени двух мероприятий приоритет отдается тому, которое обладает «общественной значимостью» либо организуется государственными структурами.
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