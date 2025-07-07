Под прикрытием «угрозы нацбезопасности»: Молдавские власти готовят законопроект по которому можно запретить любой неугодный митинг или акцию протеста оппозиции

При этом, в соответствии со статьей 11, публичное мероприятие может быть прекращено даже в ходе его проведения, если, по оценке представителей власти, возникают непредвиденные обстоятельства, создающие «реальные угрозы» для участников, имущества или общественного порядка. При таких условиях организатор будет обязан по требованию представителей мэрии остановить мероприятие, а в случае отказа — оно может быть прекращено полицией.