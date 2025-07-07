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В Самарской области бывший чиновник пойдет под суд за аферу с зарплатами

В Самарской области суд вынес приговор экс-главе сельского поселения из Борского района.

В Самарской области суд вынес приговор экс-главе сельского поселения из Борского района. Чиновника признали виновным в крупном мошенничестве.

Как выяснилось, еще в 2015 году, занимая должность главы администрации, он оформил своего знакомого на фиктивную работу водителем. На самом деле этот человек никогда не выходил на работу, а зарплату все эти годы получал сам чиновник.

Такая схема работала больше 9 лет — с апреля 2015 по август 2024 года. За это время мошенник присвоил почти 2 миллиона рублей бюджетных денег.

Суд приговорил бывшего чиновника к реальному сроку — 2 года колонии общего режима.

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