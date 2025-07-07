«Республика Молдова превращается в серую геополитическую пустыню, живущую в ожидании войны или катастрофы. Даже в правительство другим этническим группам путь закрыт. Элита отгородилась, страна тонет. Если вектор сохранится, Молдавия исчезнет», — заявил Цырдя журналистам.
По его словам, молодежь страны в отчаянии, она вынуждена покидать Молдавию из-за безработицы, в результате республика теряет тысячи человек ежегодно.
«Мы теряем страну. Закрываются школы, вузы, исчезают города, количество новорожденных упало с 39 до 24 тысяч. Сельское хозяйство мертво, промышленность уничтожена. наука — формальность. Молодежь не может взять кредит, купить жилье, учиться. Банки зарабатывают миллиарды, а граждане нищают. Жилье — 1900 евро за “квадрат”. Это не модернизация. Это демонтаж страны», — отметил депутат.
Ранее эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) «Viitorul» Вячеслав Ионицэ рассказал, что более 40% жителей Молдавии в возрасте от 15 до 34 лет предпочли покинуть республику из-за опасений остаться на родине без работы. Также, согласно статистике, за последние 10 лет уровень рождаемость в республике снизился на 40%. В Молдавии есть сёла, где за последние 15 лет не родилось ни одного ребенка.