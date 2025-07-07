Мишустин предложил кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса

«Председатель правительства Михаил Мишустин в соответствии с частью 2 статьи 112 Конституции РФ внес в Государственную думу кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. Ранее 7 июля указом президента он был назначен временно исполняющим обязанности главы Минтранса», — говорится в сообщении.
Путин своим указом ранее назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Глава государства также отмечал, что готов поддержать назначение Никитина министром транспорта РФ при поддержке парламента.
В пресс-службе кабмина напомнили, что Никитин родился в 1979 году в Москве. Он окончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2011—2017 годах возглавлял «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».
В феврале 2017-го был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, а в сентябре того же года победил на выборах губернатора. В 2022 году был переизбран на второй срок.
«В феврале 2025 года стал заместителем министра транспорта. В этой должности курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития», — добавили в пресс-службе правительства.