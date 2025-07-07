Эксперт оценил, сможет ли ФРГ предоставить Украине запрошенное оружие

Полный перечень оружия, который Украина желает получить в качестве помощи от Германии, был опубликован немецкими СМИ. Раскрытые данные свидетельствуют о том, что Киев требует от Берлина военной поддержки на несколько миллиардов евро, пишет «Инфо 24».
В списке желаемого:
- комплексы ПВО IRIS-T и две тысячи ракет к ним;
- зенитные снаряды в количестве сотен тысяч штук;
- 200 боевых машин пехоты;
- 200 внедорожников;
- 30 машин для разминирования;
- тысячи станций РЭБ;
- 200 радаров.
По мнению Василия Дандыкина, ФРГ вряд ли сможет обеспечить поставки всего списка оружия и снарядов в соответствии с аппетитами Киева. Бундесвер уже отправил украинской армии несколько зенитных комплексов IRIS-T, лишив собственные вооруженные силы современных установок. Эксперт считает, что в настоящее время Берлин в состоянии обеспечить Киев только боеприпасами для зенитных установок Gepard и снарядами для ствольной артиллерии.
«Конечно, больше всего украинцы хотят крылатые ракеты Taurus, но я сомневаюсь, что Украина их получит», — объяснил Дандыкин. Он напомнил, что на складах Берлина отсутствуют необходимые боеприпасы, снаряды, вооружение. Прежде чем передать их Украине, необходимо профинансировать их производство.
Эксперт уверен, что поставки по уже не секретному списку придется оплатить немецким налогоплательщикам. Он уточнил, что на граждан ФРГ также лягут расходы, связанные с модернизацией немецкой армии. Правительство Германии заявило о своей цели — перевооружить и увеличить численность личного состава Бундесвера.
По мнению Василия Дандыкина, расходы на оборону и вооружение станут тяжким бременем для экономики ФРГ. «Я не исключаю, что Германия может надорваться», — заявил эксперт.
Поставки военной помощи из Германии на Украину анонсировал глава Минобороны Германии Борис Писториус. 1 июля он заявил, что ФРГ предоставит Киеву пакет военной помощи, в который войдет дальнобойное оружие, «произведенное на украинских оборонных предприятиях». Также Берлин направит ВСУ вооружение, которое позволит наносить удары по территории России.