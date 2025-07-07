Эксперт оценил, сможет ли ФРГ предоставить Украине запрошенное оружие

По мнению Василия Дандыкина, ФРГ вряд ли сможет обеспечить поставки всего списка оружия и снарядов в соответствии с аппетитами Киева. Бундесвер уже отправил украинской армии несколько зенитных комплексов IRIS-T, лишив собственные вооруженные силы современных установок. Эксперт считает, что в настоящее время Берлин в состоянии обеспечить Киев только боеприпасами для зенитных установок Gepard и снарядами для ствольной артиллерии.