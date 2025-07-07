Глава Башкирии принимает участие в работе промышленной выставки «Иннопром»

«Начинаем работу на площадке международной промышленной выставки “Иннопром”. В программе работы делегации республики в этом году — встречи с руководителями регионов России и крупных индустриальных компаний.
Традиционно широко представляем на нашем стенде промышленный потенциал и отраслевые достижения республики. В том числе — авиационные двигатели и беспилотную технику, машиностроительную и химическую продукцию.
Проведём и ряд дискуссий с участием экспертов по вопросам торгово-промышленной кооперации, совершенствования инструментов поддержки индустриальных секторов экономики.
Все это — часть системной работы по реализации эффективной промышленной политики Башкортостана, который является одним из передовых регионов страны в этой части", — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.