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Глава Башкирии принимает участие в работе промышленной выставки «Иннопром»

Глава Башкирии принимает участие в работе международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Об этом глава региона сообщил в своих соцсетях.

Источник: Соцсети Радия Хабирова

«Начинаем работу на площадке международной промышленной выставки “Иннопром”. В программе работы делегации республики в этом году — встречи с руководителями регионов России и крупных индустриальных компаний.

Традиционно широко представляем на нашем стенде промышленный потенциал и отраслевые достижения республики. В том числе — авиационные двигатели и беспилотную технику, машиностроительную и химическую продукцию.

Проведём и ряд дискуссий с участием экспертов по вопросам торгово-промышленной кооперации, совершенствования инструментов поддержки индустриальных секторов экономики.

Все это — часть системной работы по реализации эффективной промышленной политики Башкортостана, который является одним из передовых регионов страны в этой части", — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.