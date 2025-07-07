В Сочи принимают документы от желающих стать депутатами

В Сочи продолжают регистрировать кандидатов в депутаты Городского Собрания, параллельно с подготовкой к выборам губернатора Краснодарского края.
Территориальная избирательная комиссия «Приморская» сформировала рабочие группы для организации выборов, включая группы по приему и проверке документов от кандидатов, урегулированию информационных споров и рассмотрению обращений.
Члены комиссии с правом решающего голоса участвуют в мероприятиях по выдвижению кандидатов от избирательных объединений.
«О намерении выдвинуть кандидатов в депутаты Городского Собрания Сочи уведомили партии города. На 4 июля 15 кандидатов подали документы в порядке самовыдвижения, один из них уже предоставил документы для регистрации», — сообщила председатель комиссии Валентина Ткачева.
Самовыдвиженцы должны предоставить в избирательную комиссию подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Количество необходимых подписей варьируется от 37 до 44 в зависимости от избирательного округа. После проверки всех документов, включая подписи, принимается решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации.
Выборы состоятся 12, 13 и 14 сентября 2025 года.
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