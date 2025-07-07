В Сочи принимают документы от желающих стать депутатами

Самовыдвиженцы должны предоставить в избирательную комиссию подписи избирателей в поддержку своего выдвижения. Количество необходимых подписей варьируется от 37 до 44 в зависимости от избирательного округа. После проверки всех документов, включая подписи, принимается решение о регистрации кандидата или об отказе в регистрации.